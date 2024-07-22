Muğlaspor’da imzalar sürüyor

TFF 3. Lig'e yükselen Muğlaspor, son 2.5 sezondur Isparta 32 Spor formasını giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Cemal Kızılateş'i kadrosuna dahil etti. Futbola Ukrayna'da başlayan Cemal, Ukrayna ekiplerinden FC Vorskla Poltava, FC Arsenal Kiev, FK Kolos Kovalivka, FC Volyn Lutsk'ta oynadı. Türkiye'ye gelip 2020-21 sezonunda Balıkesirspor formasını 1. Lig'de terleten başarılı ön libero, 1. Lig'de 17, 2. Lig'de 78 maçta sahaya çıkıp 10 gol kaydetti. Cemal, Ukrayna kariyerinde ise toplamda 148 maça çıktı ve 14 gol attı.