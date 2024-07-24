Gol düellosu Fenerbahçe’nin

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, İsviçre'nin Lugano ekibine konuk oldu. 4. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağdan Grgic'in etkili ortasında Djiku'dan önce topa kafayla vuran El Wafi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 30. dakikada Tadic'in topukla şık pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Fred'in uzak direğe plasesinde kaleci topu son anda oyun alanına çeldi. 36'da Szymanski'nin uzak mesafeden yerden sert şutunda top yan direkten oyun alanına döndü. 44'te Tadic ceza sahasında Cimignani'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 45+1'de kaptan Edin Dzeko penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

GOL ÇOK ERKEN GELDİ

İkinci yarıya Fenerbahçe golle başladı. Soldan hareketlenen Tadic, rakibinden sıyrılıp topu Dzeko'nun önüne bıraktı. Boşnak yıldızın sert şutu ağlara gitti: 1-2. 64'te Bottani'nin soldan taşıdığı topta ceza sahasında topla buluşan Bislimi'nin şutu köşeden ağlara gitti: 2-2. 3 dakika sonra savunmanın hatalı pasında araya giren Szymanski'nin ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Dzeko'nun plasesiyle F.Bahçe bir kaz daha öne geçti: 2-3.

72'de soldan içeriye kat eden Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasın önünde çektiği sert şut köşeden ağlarla buluştu: 2-4. 90+4'te Mert Hakan'ın çıkarken kaptırdığı topta Valenzuela'nın sert şutu ağlara gitti: 3-4. Maçı bu skorla kazanan Fenerbahçe, tur için avantajlı bir skor elde etti.

YENİ İSİMLER KADRODA YER ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın ve Cenk Tosun, kadroda dün kadroda yer buldu. Geçtiğimiz sezon oynadığı kadroyu büyük ölçüde koruyan sarılacivertliler, transferde ise önemli isimleri kadrosuna katmıştı. Yeni transferlerden Saint-Maximin sakatlık, Levent Mercan ise teknik heyet kararıyla Lugano'ya götürülmezken, Cenk Tosun ile Oğuz Aydın kadroda yer aldı. Cenk, 80'de oyuna dahil oldu.

MOURİNHO'NUN İLK RESMİ MAÇI

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, sarı-lacivertli takımın başında ilk resmi müsabakasına çıktı. Portekizli teknik adam, Arena Thun'da oynanan karşılaşmada hazırlık maçlarında tercih ettiği 11'e yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Kalede Livakovic'i oynatan Mourinho, savunma dörtlüsünü Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku ve Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde Krunic'i görevlendiren 61 yaşındaki çalıştırıcı, orta sahada Tadic, Fred, Szymanski ve Kent'e şans verdi. Mourinho gol yollarında ise Dzeko'ya güvendi.