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Haberler Spor Richard Rios'tan Galatasaray'a müjdeli haber!

Richard Rios'tan Galatasaray'a müjdeli haber!

Sezona güçlü bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da hedef orta saha ve sağ bek transferi... Sarı-kırmızılı yönetim, orta saha hamlesi için listesindeki isimlerden biri olan Richard Rios transferinde aşama kaydettiği iddia edildi. İşte sürpriz transfer hamlesinin detayları...

HABER MERKEZİ
Richard Rios’tan Galatasaray’a müjdeli haber!

Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabına Avusturya'da devam eden Galatasaray, transferde acele etmek istemiyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bir süredir görüştüğü iddia edilen Kolombiya milli takımının yıldızı Richard Rios transferi için aşama kaydetti.

PRENSİP ANLAŞMASI

Sporx'in haberine göre, Breziyla ekibi Palmeiras'ta forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun menajeriyle temas kuran Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi avantajını da kullanarak prensip anlaşmasına vardı.

Kulübe yakın kaynaklara göre taraflar arasında yıllık ücret ve bonus gibi konularda da anlaşmaya sağlandı. Eğer Rios transferine kesin olarak karar verilirse, Palmeiras'la da pazarlık süreci daha ciddi yürütülecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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