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Haberler Spor TFF Genel Sekreterliği görevine Abdullah Ayaz getirildi

TFF Genel Sekreterliği görevine Abdullah Ayaz getirildi

Türkiye Futbol Federasyonunda genel sekreterlik görevine Abdullah Ayaz'ın getirildiği duyuruldu.

AA
TFF Genel Sekreterliği görevine Abdullah Ayaz getirildi

Federasyondan yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından alınan kararla, Abdullah Ayaz'ın genel sekreter olarak atandığı belirtildi.

Abdullah Ayaz'ın 1 Şubat 1981 doğumlu olduğu belirtilirken, lisans ile yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladığı, çeşitli profesyonel futbol ve basketbol kulüplerinde, STK'larda üst düzey yöneticilik yaptığı, 10 yıllık kamu yöneticiliği tecrübesi bulunduğu aktarıldı.

Görevi yürüten Taner Senseven'e ise bugüne kadar sürdürdüğü özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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