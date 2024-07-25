Milli yüzücüler Paris’te ilk peşinde

MILLI yüzücüler, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye yüzme branşında ilk madalyayı kazandırmak için havuza girecek. Türkiye'nin yüzme branşında olimpiyatlarda madalyası bulunmuyor. La Defense Arena'da yapılacak ve 27 Temmuz'da başlayıp 4 Ağustos'ta tamamlanacak yüzme yarışlarında Türkiye'yi 8 sporcu temsil edecek. Maraton yüzme yarışları Pont Alexandre'da, senkronize yüzme yarışları ise Aquatics Centre'da yapılacak. Erkek ve kadınlarda 17 farklı kategoride madalyanın dağıtılacağı yüzmede, 426 erkek, 426 kadın, 852 sporcu yarışacak. Olimpiyatlarda Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin ve Berke Saka madalya mücadelesi verecek. Yarışlarda yüzme branşında erkekler ilk kez Roma 1960 Olimpiyatları'nda, kadınlar ise Atlanta 1996 Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmiştir.