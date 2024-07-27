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Haberler Spor Avrupa’da fire vermedik

Avrupa’da fire vermedik

F.Bahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ilk maçlarını kazandı Gelen galibiyetler sonrası UEFA ülke puanı da güncellendi.

HABER MERKEZİ
Avrupa’da fire vermedik
Türk takımları sezonu açtıkları Avrupa kupası maçlarında hata yapmadı. Fenerbahçe'nin Lugano deplasmanından galibiyetle dönmesiyle birlikte yükselen UEFA ülke puanı Trabzonspor ve Başakşehir'in zaferleri sonrası güncellendi. Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 kazandı ve Trabzon'daki rövanş öncesi avantajlı duruma geçti. Başakşehir de kendi sahasında gol oldu yağdı. UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayan temsilcimiz mücadeleyi 6-1 kazandı. 2023-2024 sezonunda Türkiye, topladığı puanlarla ilk 9 sırada yer almayı garantilemişti. Yeni sezondaki galibiyetlerle puanımız 34.200'e yükseldi. Türkiye'nin üstündeki Belçika'nın 42.400 puanı bulunurken, hemen altındaki Çekya ise 34.150 puanda.
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