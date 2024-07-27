Büyük Altay’dan büyük vefa

TFF 2. Lig ekibi Altay, ayakta alkışlanacak bir harekete imza attı. İzmir ekibinde, 2022 yılında kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu 18 yaşında bırakmak zorunda kalan Kerem Gül, siyah-beyazlılara hoca olarak geri döndü. İzmir ekibi vefa örneği göstererek Kerem'i, teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın ekibinde maç ve performans antrenörü olarak görevlendirdi. Futbolu bırakmadan önce A Takıma yükselen ve aort damarındaki problemdan dolayı futboldan uzaklaşan Gül, Altay'ın kendisine kucak açmasıyla antrenör olarak iki yıl sonra sahalara geri döndü.

AKIN GERİ DÖNDÜ

Öte yandan Altay Spor Kulübü, 'Altyapı Futbol ve Spor Okulu' faaliyetlerinin tamamen kulüp bünyesinde olacağı yeni bir sisteme geçileceğini, koordinatörlük görevine ise İbrahim Akın getirildiğini duyurdu. Futbol okulları yapılanması süreci hakkında bilgi veren Altay Futbol Altyapı Koordinatörü İbrahim Akın, "6-14 yaş grubu sporcuların gelişimlerine katkı sağlayarak bünyemize kazandırmak istiyoruz" dedi.

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ancak iki yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kalan Kerem Gül, artık Altay'da teknik ekipte görev alacak.