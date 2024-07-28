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Haberler Spor Açılışta LBGT skandalı

Açılışta LBGT skandalı

Spor temasının es geçildiği olimpiyat açılışında LGBT bireylerin şovları etkinliğe gölge düşürdü, Dünya ve Avrupa basınından sert tepkiler aldı.

HABER MERKEZİ
Açılışta LBGT skandalı
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'nın açılış töreninde yaşanan olaylar ve büyük aksaklıklar, dünyanın farklı kesimlerinden tepki çekti. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yaptığı törende 204 ülke sporcuları ile Mülteci Olimpiyat Takımı'nı taşıyan 85 tekne, Sen Nehri boyunca geçit yaptı. Yağmur altında gerçekleştirilen törende 'spor' olması gereken ana temaya rastlanmadı. Bunun yerine ülkenin ve Paris'in tanıtımı ile LGBT propagandası yapıldı. Ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin İsa'nın Son Akşam Yemeği isimli tablosu da gösterilerde canlandırıldı. Fakat o anlar için "Alay edildi" yorumları yapıldı. Pek çok LGBT bireyin canlandırdığı tabloya Avrupa basınından sert tepkiler geldi. Yorumlarda, "Bu görüntü kabul edilemez. Saygısızca, rezil. Bazı değerlerin kaybolması riski var" ifadeleri kullanıldı.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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