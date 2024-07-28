Bodrum FK’da gençlik aşısı

Süper Lig'de yeni sezonu 12 Ağustos'ta evinde oynayacağı Gaziantep FK maçıyla açacak Sipay Bodrum FK, transfer döneminde gelecek vaat eden futbolculara yönelmeye devam ediyor. Daha önce Altay'dan 18 yaşındaki Enes Öğrüce, Bursaspor'dan 19 yaşındaki Yusuf Sertkaya ve Hacettepe 1945'ten 22 yaşındaki Murat Sipahioğlu'nu renklerine bağlayan yeşilbeyazlılar yine yıldız adayı bir oyuncuyu kadroya kattı. Ege temsilcisi, Tuzlaspor'dan 19 yaşındaki santrfor Seçkin Batuhan Fırıncı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

HERELLE VE FREDY DENEYİMLİ

Muğla ekibi transferi dün resmen sosyal medya hesaplarından duyurdu. Ağırlıklı olarak gençlere yatırım yapan Muğla temsilcisinin yaptığı deneyimli takviyeler ise Eyüpspor'dan alınan 34 yaşındaki Angolalı orta saha oyuncusu Fredy ve Fransız ekibi Metz'den takıma katılan 32 yaşındaki stoper Christophe Herelle ve Slavia Sofya takımından 25 yaşındaki Bulgar Zdravko Dmitrov oldu. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, yeşil-beyazlıları çalıştırdığı 3 sezonluk dönemde birçok genç futbolcuya şans verip parlatmıştı.

SADECE 4 İSİM SÜPER LİG GÖRDÜ

Bodrum FK'nın kadrosunda Süper Lig'de oynamış 4 isim var. Deneyimli kanat oyuncusu Kenan Özer Gaziantep FK, Akhisarspor, Antalyaspor ve Beşiktaş, tecrübeli stoper Ondrej Celutska Trabzonspor ve Antalyaspor, genç forvet Gökdeniz Bayrakdar ve yeni transfer Fredy de yine Antalyaspor'da Süper Lig tecrübesi yaşayan isimler olarak göze çarpıyor. Geride kalan oyuncular ise yeni sezonda ilk kez en üst arenada oynama şansını yakalayacak.