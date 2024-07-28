Büyük Altay’da Ozan sevinci

Şirketleşen futbol şubesine henüz yatırımcı bulamayan 2. Lig ekibi Altay, elindeki kadroyu tutmak için bir hamle daha yaptı. Siyahbeyazlılar, 1. Lig takımlarından da teklifler alan 31 yaşındaki tecrübeli kalecisi Ozan Evrim Özenç'in sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Transfer yasağı bulunan İzmir ekibinin kadrosunda çoğunlukla genç ağırlıklı isimler bulunurken, Ozan Evrim'in kampa katılması teknik direktör Gökhan Karaaslan'ın elini rahatladı. İç transferde fire vermek istemeyen siyah-beyazlılarda, sözleşmesi biten forvet Deniz Kadah ve orta saha oyuncusu Caner Baycan'la da mukavele uzatmak istiyor.

GENÇLERE GÜVEN TAM

Şu an takımda deneyimli isimler olarak sol bek Özgür Özkaya, ön libero Ceyhun Gülselam ve stoper Sefa Özdemir bulunuyor. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, yeni sezonda özellikle sağ bekte Onur Efe, defans hattında Kuban ve Hikmet, orta sahada Murat Berkan, Arda Gezer, Enes Yetkin, hücumda Ali Kızılkuyu ve Mehmet Gündüz gibi genç yeteneklerden çıkış yapmasını bekliyor. Yönetim, sezon öncesi kısa sürede yerli yada yabancı yatırımcı bulup rahat bir nefes almak istiyor.

YAZ DÖNEMİNDE 6 İSİM AYRILDI

İzmir ekibi yaz transfer döneminde; kaleci Mustafa Çalışkan (Orduspor 1967 AŞ), sağ bek Salih Sarıkaya (Erzurumspor), stoper Tugay Gündem (Etimesgut Belediyespor), orta saha Enes Öğrüce (Bodrum FK), sol kanat Eren Erdoğan (Gaziantep FK) ve forvet Nurettin Küçükdeniz (Kahramanmaraş İstiklalspor) ile yolları ayırmıştı.