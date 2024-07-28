Dostluk rüzgarı

Fenerbahçe Kulübü'nün temmuz ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın buluşmasıyla başladı. 2018'de başkanlık koltuğunu Ali Koç'a kaptırdıktan sonra hiçbir toplantıya katılmayan Aziz Yıldırım, haziran ayındaki seçimden sonra buzları erittiği Ali Koç'la yeniden buluştu. Yaklaşık 6 yıl sonra Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılan Aziz Yıldırım alkışlarla karşılandı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Nerede başkan" diyerek etrafa bakınırken, ilk anda fark etmediği Aziz Yıldırım'ın arkasında durduğunu görünce "Çok özür dilerim" diyerek sarıldı.

BİRLİKTE POZ VERDİLER

Ali Koç'un kendisini fark etmediğini gören ve gülümseyen Aziz Yıldırım, Ali Koç ile birlikte basın mensuplarına poz verdi. İkilinin bir araya geldiği anlar, üyeler tarafından alkışlarla desteklendi. Konuşmasında da bu tablonun önemine değinen Koç, "Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı. 'Dünyanın en büyük spor kulübü' olma vizyonunu Fenerbahçe'ye o yerleştirdi. Aziz Yıldırım'ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi. TFF seçimini de değerlendiren Ali Koç, "TFF seçimlerini isyan edenler, adalet isteyenler, demokrasi isteyenler kazandı. Değişimin kazanması daha iyi oldu" ifadelerini kullandı. Toplantı, yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunmasının ardından raporlar hakkındaki görüşlerin ifade edilmesiyle sona erdi.