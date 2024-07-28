Göztepe’nin gözü 10’da

İKİ sezonluk aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Göztepe, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmaya ve hücuma takviyeler yapan sarı-kırmızılılar, rotayı kadrosundan bir çok yıldızla yollarını ayırmak zorunda kalacak olan Fenerbahçe'ye çevirdi. İzmir temsilcisi, bonservisi Fenerbahçe'de olan ve kiralık olarak Brezilya ligi ekiplerinden Bragantino forması giyen ofansif orta saha oyuncusu Lincoln Henrique'ye talip oldu.

YARATICI ORTA SAHA İSTİYOR

Kadrosunda yaratıcı oyuncu olarak yer alan Sloven David Tijanic ve İsveçli Ramon Lundqvist'i yeterli bulmayan teknik heyet, sarı-lacivertli ekibin kadro yapılanmasında düşünülmeyen 25 yaşındaki futbolcuyu kadroya katmak için İstanbul ekibinin kapısını çaldı. Yabancı kadrosundaki şişkinlikten kurtulmak isteyen sarı-lacivertliler de gelen teklifi değerlendirmeye aldı ve oyuncunun da görüşleri alındıktan sonra önümüzdeki günlerde geri dönüş yapılacağı ifade edildi.

ARALIK'TA BİTECEK

Genç futbolcunun Bragantino ile kiralık sözleşmesi 31 Aralık tarihine kadar sürüyor. İzmir ekibinin Lincoln'ü yaz döneminde kadrosuna katmak istediği amcak Bragantino kiralık sözleşmeyi iptal etmezse transferin devre arasına kalabileceği öğrenildi. Piyasa değeri 3.5 milyon Euro civarında olan oyuncu, bu sezon takımının tüm maçlarında forma şansı buldu.

SAKATLIĞINI TAMAMEN ATLATTI

Brezilyalı Lincoln Henrique, Türkiye kariyerine 2017-18 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla başlamıştı. Ardından Gremio, Americo Miniero ve Santa Clara'da oynayan 1998 doğumlu futbolcu, 2022-23 sezonunun başında Fenerbahçe ile el sıkışmış ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle de fazla forma şansı bulamamıştı. Bragantino'ya kiralanan yıldız, burada yeniden form tuttu.