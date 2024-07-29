Sultanlar sahne alıyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyat Oyunları'nın ilk maçında bugün Hollanda ile karşılaşacak. South Paris Arena'daki mücadele TSİ 10.00'da başlayacak. Hollanda'ya en son 2018 Ağustos ayında 3-0 yenilen milli takım, 6 yılda 8 kez karşılaştığı rakibine mağlup olmadı. C Grubu'nda yer alan milliler, Hollanda'nın ardından 1 Ağustos'ta Dominik Cumhuriyeti ile, 4 Ağustos'ta da İtalya ile mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki ayyıldızlılar ilk ikiye ya da en iyi üçüncüler arasına girerse üst tura yükselecek.