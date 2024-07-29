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Haberler Spor Uşakspor’da Alkın dönemi

Uşakspor’da Alkın dönemi

HABER MERKEZİ
Uşakspor’da Alkın dönemi
TFF 2. Lig'den geçen sezon 3. Lig'e düşen Uşakspor'da yeni sezon öncesi teknik direktör belli oldu. Uzun süredir teknik direktör arayışında olan kırmızı-seyahlılar, son olarak Kütahyaspor'da görev yapan Efrahim Alkın ile anlaşmaya vardı. Takımı belediye bünyesine alarak hamlelerine başlayan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "Sevdamız Uşaksporumuz için başarılı teknik direktör Efrahim Alkın ile anlaşma sağladık. Şehrimize, takımımıza ve taraftarlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, kıymetli hocamıza yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi. 52 yaşındaki teknik adam ise geride Uşakspor'u yeniden hak ettiği üst liglere çıkarmak için çok çalışacaklarını ifade etti.
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