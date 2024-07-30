Altay 18’lik golcü Ünal’dan umutlu

TRANSFER yasağı ve üst üste ayrılan oyuncuları sebebiyle altyapı oyuncularına sarılan 2. Lig ekibi Altay'ın forvet hattında yeni bir yıldız adayı var. Geçen sezon U19 Ligi'nde 23 maçta 15 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Ünal Alihan Kavlak, forvet kıtlığı yaşayan İzmir ekibine can suyu olacak. Nurettin Küçükdeniz'in takımdan ayrılıp Kahramanmaraş İstiklalspor'a gitmesi, Deniz Kadah ve Murat Uluç'un ilerleyen yaşı düşünüldüğünde, Alihan'a yeni sezonda büyük iş düşecek. 18 yaşındaki oyuncuyu teknik direktör Gökhan Karaaslan ve ekibi özel olarak çalıştırıyor. Fiziksel yüklemenin yanında antrenmanlar sonrası ekstra gol vuruşu çalışan genç futbolcu, hazırlık maçlarıyla birlikte tam anlamıyla hazır hale gelecek