Bodrum FK’da rota Gökhan

TRENDYOL Süper Lig'de kalıcı bir kadro oluşturmak isteyen Bodrum FK'da transfer harekatı sürüyor. Yeşilbeyazlı ekip, şu an Kayserispor forması giyen 29 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı'na kanca attı. Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 36 maça çıkan deneyimli bek ile temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, Sazdağı'nın nabzını yoklayacak. Eğer olumlu dönüş gelirse Kayseri temsilcisi ile masaya oturmak isteyen yönetim, oyunucu takıma kazandırma hesapları yapıyor. Son 3 sezonunu Kayserispor'da geçiren ve takımın bel kemiği haline dönüşen deneyimli bek oyuncusu, Kayseri ekibi ile çıktığı 100 karşılaşmada 7 gol atarak oldukça dikkat çekici bir performans sergiledi.

SIKI PAZARLIK HAZIRLIĞI

Sağ bekte oynayan Sazdağı'nın sol kanat ve santrafor oynayabiliyor olması nedeniyle transferde onu bir adım öne çıkartıyor. Profesyonel kariyerine Selimiye altyapısında başlayan Sazdağı, Kayserispor'un yanı sıra Fenerbahçe U17, U18, U21, Turgutluspor, Manisaspor, Gaziantep BB, Karagümrük, Hatayspor, Adanaspor, Boluspor formalarını da terletti. Yaklaşık 1 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncunun Kayserispor ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kurmayların sıkı bir pazarlık yaparak oyuncuyu transfer etmek istediği gelen bilgiler arasında.