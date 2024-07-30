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Haberler Spor Fethiyespor’da Kaan imzaladı

Fethiyespor’da Kaan imzaladı

HABER MERKEZİ
Fethiyespor’da Kaan imzaladı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yeni sezona hazırlanan Fethiyespor, yaz transfer dönemindeki 11.takviyesini açıkladı. Muğla temsilcisi Pendikspor'dan golcü oyuncu Mehmet Kaan Türkmen ile anlaşmaya vardı. Geçen sezon kiralık olarak gittiği Çankaya FK'da 10 kez fileleri sarsan 23 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda kiralık olarak Fethiye forması giyecek. Ege ekibi daha önce daha önce Okan Erdik, Samed Hakan Kılıç, Kayrahan Yılmaz, Leo Can Şahin, İbrahim Yüksel, Efe Sayhan, Berhan Deniz, Aziz Aksoy, Emre Bekir ve Çağan Kayra Erciyas'ı renklerine bağlamıştı.
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