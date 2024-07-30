Karşıyaka Ali’nin peşinde

TFF 3. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Karşıyaka'dan yıldız bir golcü hamlesi gelmek üzere. Son olarak Altınordu forması giyen 34 yaşındaki gurbetçi santrfor Ali Özgün'ü gündemine alan yeşil-kırmızılı ekip, önümüzdeki günlerde oyuncu ile masaya oturmak için girişimlerde bulunacak. Şu an boşta olan ve birçok kulüple temasa geçen Özgün'ü takıma kazandırmak isteyen kurmaylar, ön bölgede alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. İlk olarak Adana 1954'ten gol kralı ünvanlı İshak Kurt'u transfer eden Kaf-Kaf, çift forvetli sistemde Ali Özgün ile hücum hattını tamamlayacak.

FİZİKSEL OLARAK HAZIR

Profesyonel kariyerine Mannheim 07'de başlayan Özgün, Altınordu'nun yanı sıra Wormatia, Gümüşhanespor, Menemen FK, Sakaryaspor formalarını da terletti. Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın hücumda tecrübeli isimlerle çalışmak istediği öğrenilirken Özgün'ün transferinde

oldukça istekli olduğu kaydedildi. Deneyimli golcünün çalışmalarını bireysel olarak sürdürdüğü öğrenilirken, fiziksel olarak hazır olduğu belirtildi. Maç eksiği olan deneyimli forvetin sezon başlayana kadar yapılacak hazırlık karşılaşmalarında eksiğini kapatması ve takıma adapte olması planlanıyor.