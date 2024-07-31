Paris’te tarihi zafer

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen finalde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'ten oluşan Sırbistan'a 16-14 mağlup olarak olimpiyat oyunlrında ikinci sırada yer almayı başardı.

KAZANILAN 10. BRANŞ

Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise, "Atıcılık tarihimizin ilk, ülkemizin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki ikinci madalyasını kazanan sporcularımızla gurur duyuyor, ülkemiz adına gönülden tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı. Sırp Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.

Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu. Türk sporcular olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.

JUDODA VEDAT VEDA ETTİ

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli judocu Vedat Albayrak, son 16 turunda organizasyona veda etti. Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Vedat Albayrak, erkekler 81 kilo son 16 turunda Japon Takanori Nagase'yle karşı karşıya geldi. Rakibine waza-ari puanıyla 1-0 mağlup olan Vedat Albayrak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.

OĞUZHAN FİNALE KALAMADI

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün, mücadele ettiği trap kategorisinde finale kalamadı. Milli sporcu, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde iki gün süren elemelerde yaptığı 125 atışın 121'inde isabet sağlamayı başardı. İlk 6 sırada bulunan isimlerin finale yükseldiği elemelerde 15. basamakta yer alan Oğuzhan Tüzün, Paris'te düzenlenen oyunlara veda etti.