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Haberler Spor

Aliağa FK sağlık kontrolünden geçti

HABER MERKEZİ
Aliağa FK sağlık kontrolünden geçti
TFF 3. Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Aliağa FK, sağlık kontrolünden geçti. İzmir temsilcisinin genç ve tecrübeli isimlerinin önce kan tetkikleri yapıldı. Ardından sağlık kontrolü ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak, burun boğaz kontrolüyle tamamlandı. Yeni sezon öncesi moral ve motivasyonlarının yüksek olduğu gözlemlenen Aliağa'nın lige hazır olduğu ifade edildi. Aliağa FK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbolcularımız yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti. Oyuncularımıza yeni sezon öncesi başarılı ve sağlıklı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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