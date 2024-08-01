Kartal’dan İrfan Can sürprizi

BEŞİKTAŞ gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam ediyor. Immobile ve Rafa Silva gibi isimleri kadrosuna katan siyah-beyazlıların gündemine sürpriz şekilde İrfan Can Kahveci geldi. Fenerbahçe'nin sözleşmesini uzatmadığı, Mourinho'nun henüz gözüne giremediği ve Tadic ile Szymanski'nin ardından forma şansı bulmakta zorlanan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Beşiktaş devreye girdi.

VAN BRONCKHORST ÖVDÜ

Beşiktaş'a geldiğinde Süper Lig'le ilgili verdiği raporda İrfan Can için "Türkiye'nin en iyi oyuncusu. Sağ kanada onun gibi bir oyuncu istiyorum" diyen Giovanni van Bronckhorst için Başkan Hasan Arat'ın sürpriz yapmak istediği ifade edildi. İddiaya göre geçen sezon gösterdiği performansa rağmen Jose Mourinho'nun "bekleyelim" çağrısı ve En- Nesyri transferinde takasta kullanılmak istenmesi, İrfan Can'ın keyfini kaçırdı. Siyahbeyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabileceği öne sürüldü.