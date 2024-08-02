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Fırtına Dragus’la turladı

Trabzonspor, evinde Ruzomberok’u Rumen forvetinin tek golüyle yenerek UEFA Avrupa Ligi’nde 3. eleme turuna yükseldi

HABER MERKEZİ
Fırtına Dragus’la turladı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ruzomberok'u geçen hafta 2-0 mağlup eden Trabzonspor, dün rakibiyle rövanşta karşılaştı. Slovak temsilcisini evinde 1-0'lık skorla deviren bordo- mavililer rakibini eleyerek tur atladı. 23.dakikada Visca'nın sağdan ortasında Trezeguet'in yakın mesafeden şutu kalecinin üstüne geldi. 28'de Hladik soldan ortaladı, Chrien kafayı vurdu, top direğin bir karış üstünden auta gitti.

UĞURCAN DEVLEŞTİ

36'da Chrien'in altıpastan vuruşunda Uğurcan mutlak golü önledi. 65'te Visca'nın kısa pasında sağ çaprazdan gelişine vuran Dragus'un şutu uzak direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-0. Trabzon, 3. Tur'da Rapid Wien ile karşılaştı. İlk maç 8 Ağustos'ta Bordomavililerin sahasında oynanacak.

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