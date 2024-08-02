Müthiş zafer

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Hollanda'nın ardından ikinci müsabakasını da kazanmayı başaran milliler gruptan çıkmayı garantiledi. Karşılaşmaya tutuk başlayan Türkiye, fazla hata yapınca geriye düştü. İlk seti Dominik 21-25 kazandı. İkinci sette Ebrar ile Vargas toparlandı. Setin ortasında farkı açan milliler, 25-18'lik skorla durumu eşitledi.

Üçüncü sette de Türkiye'nin üstün oyunu sürdü. Vargas'ın üst üste smaçlarıyla sayılar alan Sultanlar, file önünü de çok iyi kapattı. Zehra ve Ebrar'ın bloklarıyla rakibinin direncini kıran Türkiye, bu seti 25-21 alarak 2-1 öne geçti. Son setin başında Türkiye farkı açınca rakip iyice oyundan düştü. Bu seti 25-15, maçı da 3-1 kazanan Türkiye, ikide iki yaparak puanını 5'e yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi.

Gruptaki son maçında 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da İtalya ile karşılaşacak olan Filenin Sultanları, bu maçı da kazanırsa grubunu lider tamamlayacak.