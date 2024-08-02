Tüm dünya Yusuf’u konuştu

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in hiç ekipman kullanmaması ve elleri cebinde rahat duruşu dünya çapında gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı Yusuf Dikeç ve rakibi Damir Mikec'in fotoğraflarını yan yana getirip paylaşımda bulundu. Dikeç'in olimpiyat sayfasında yer alan hayat felsefesi bölümünde "Başarı, elleriniz cebinizdeyken gelmez" yazması dikkat çekti.

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Yabancı kullanıcılar ve spor hesapları, "Türkiye olimpiyatlara suikastçı göndermiş!", "Bir Türk sadece gözlüğüyle geldi ve gümüş madalya kazandı", "Olimpiyat tarihinin en karizmatik olaylarından biri: Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç...", "Türkiye, özel lensleri, göz kapağı veya kulak koruması olmayan 51 yaşındaki bir adamı göndererek gümüş madalya aldı" şeklinde yorumlar yaptı.