Menemen FK Arda’nın peşinde

TFF 2. Lig'de Burhanettin Basatemur yönetiminde yeni sezona hazırlanan Menemen FK, Somaspor'un eski forvetinin peşinde. Burhanettin Basatemur'un eski öğrencisi olan Arda Çolak'ı sarı-lacivertliler ısrarla istiyor. Bonservisi Manisa FK'da olan ve geçen sezon Somaspor'a kiralanan 19 yaşındaki forvet, 7 gole imza atıp dikkatleri üzerine çekmişti. Manisa FK, potansiyeli yüksek olan oyuncuyu satmak istemezken, kadro planlamasına göre eğer 1. Lig'de süre vermezse, Menemen'e kiralık olarak vermesi gündeme gelebilir. 2004 doğumlu futbolcunun, Menemen FK dışında birçok takımın da radarında olduğu öğrenildi.