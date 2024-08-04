Fethiyespor Başkanı Bakırcı’ya büyük onur

FETHIYESPOR başkanı Esat Bakırcı ve yönetim kurulunun gayretleri ile yaklaşık 4 yıl önce başlanan ve 2 bin metrekare üzerine 3 katlı olarak yaptırılan Fethiyespor tesislerine başkan Esat Bakırcı'nın ismi verildi. Fethiyespor'un gelecek kuşaklarına miras kalması için 2000 metrekare üzerine 3 katlı olarak yaptırılan bugünün fiyatlarına göre 40-50 milyon TL'ye mal olduğu belirtilen modern tesiste futbolcu odalarının yanı sıra toplantı salonu teknik direktör ve yardımcılarına ait konaklama ve çalışma odaları sağlık kabini ve diğer bölümler yer alıyor. Fethiyespor'un yeni tesisine Esat Bakırcı sosyal tesisleri tabelası önceki gün asılırken eski tesiste ise yenilenip altyapı takımının kaldığı öğrenildi.