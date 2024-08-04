Kara Kartal Aslan’ı avladı

Bir tarafta geride kalan sezonda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray, bir tarafta ise geçen sezon beklentilerin altında kalan ancak Türkiye Kupası'na uzanarak bir nebze olsun kendini taraftarına affettiren Beşiktaş... Dün akşam İstanbul'un ve Türkiye'nin devlerinden olan iki ekip yeni hedefleriyle sezona mutlu başlama hayaliyle Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Geride kalan sezondaki iskelet kadrosunu büyük oranda korumayı başaran Aslan, geçen seneki hatalarından ders çıkardığını ispatlamanın ve şaşaalı günlerine dönmenin hesaplarını yapan Kara Kartal karşısına üst üste ikinci kez Süper Kupa'yı müzesine götürmenin hayaliyle çıktı. Sarı-kırmızılılar kritik mücadeleye büyük bir şok, siyah-beyazlılar ise büyük bir coşkuyla başladı.

HOŞ GELDİN HEDİYESİ

Henüz ilk dakikada Nelsson'un rakibi Immobile'ye adeta hoş geldin hediyesi verdi.

Danimarkalı stoperin müdahale edemediği top sonrasında Beşiktaş'ın dünyaca ünlü forveti takımını öne geçirdi ve müphem olan maçın hikayesini erkenden yazmaya başladı.

Beşiktaş ön alan baskısıyla rakibinin oyununu bozmayı başarırken, savunmada açıklar verdi. Defans hattını ilerde kuran siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın savunma arkasına attığı iki uzun pasta kalesinde iki gol görse de ofsayt bayrağı yardımına koştu.

OYUNUYLA DA ÜSTÜNDÜ

İkinci yarıda Okan Buruk, Batshuayi ve Barış Alper hamleleriyle başlasa da yetmedi.

Kara Kartal farkı beşe çıkararak Aslan'ı adeta avladı. Galatasaray istediklerini sahaya yansıtmakta zorlanan görüntü vererek taraftarını ürkütürken; Kara Kartal maç boyunca ne istediğini bilen, eski günlerden gerekli dersleri çıkarmış ve inanmış bir görüntü çizmesinin yanında sadece attığı gollerle değil, oyunuyla da üstün olan taraf olmayı başardı.