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Haberler Spor

KSK’de gündem orta saha transferi

Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile KSK Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan transferleri masaya yatırdı

HABER MERKEZİ
KSK’de gündem orta saha transferi
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta yeni sezon öncesi orta sahaya takviye arayışlarını sürdüren Karşıyaka'da futbol şubesi ve teknik direktör Mustafa Reşit Akçay transferi masaya yatırdı. Takıma verilen izinde memleketi Trabzon'a giderek Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun davetine katılan tecrübeli teknik adam önceki gün İzmir'e döndü. Takımla antrenmana çıkan Akçay, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'la transferdeki son gelişmeleri değerlendirdi. 1'inci Lig ve Süper Lig ekiplerinden listesinde olan futbolcuların kulüplerinden ayrılmasını bekleyen, boşta olan listesindeki isimleri de ikna etmeye çalışan Karşıyaka uzun süredir beklediği orta saha transferlerini bu hafta sonuçlandırmayı istiyor. Kaf-Kaf alacaklarına karşılık takımdan ayrılan Alpay'ın yerine defansa ve kanatlara da takviye yapacak.
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