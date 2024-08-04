  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor

Manisa FK’da Kerim gidiyor

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusunun Elazığspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi

HABER MERKEZİ
Manisa FK’da Kerim gidiyor
Trendyol 1. Lig'in tek Ege temsilcisi Manisa FK'da ayrılık rüzgarı esebilir. Siyah-beyazlıların geçen sezon başında kadrosuna kattığı Kerim Frei Koyunlu'yu Elazığspor'la anlaştığı ifade edildi. Manisa temsilcisinde geride kalan sezonda 26 karşılaşmada forma giyen 30 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu rakip ağları 1 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 3 golün de pasını vererek 4 gole direkt etki etmişti. Kerim Frei'ın Elazığ ekibiyle büyük oranda el sıkıştığı ifade edilirken, önümüzdeki günlerde takımın hazırlık kampına katılacağı da iddia edildi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA