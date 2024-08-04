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Haberler Spor

MEB’den dev adım

Milli Eğitim Bakanlığınca, yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla “spor ortaokulları” açılacak

HABER MERKEZİ
MEB’den dev adım

MILLI Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, bilinçli sporcuların ortaya çıkması amacıyla "spor ortaokulları" açılacak. Yeni eğitim öğretim döneminin başlatılacağı eylül ayında altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde başlatılacak ilk pilot uygulama, ortaokul 5. sınıflarda hayata geçirilecek. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ülkenin ilk spor ortaokullarının açılması için hazırlık yürütüyor.

Pilot başlatılacak yeni spor ortaokulları, ilkokuldan sonra sportif yeteneklerinin farkında olan, öğrenim hayatını spor alanında devam ettirmek isteyen öğrenciler için tasarlanacak. Beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlayan, altyapıları ve derslik bölümleri uygun spor liselerinde 2024-2025 eğitim öğretim yılında spor ortaokullarının pilot uygulaması yapılacak. Spor ortaokullarında, normal müfredatın uygulanmasının yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri verilecek. Öğrenciler, spor ortaokullarına yetenek sınavıyla kabul edilecek. Pilot olarak 5. sınıflarda başlatılacak illerdeki pilot okulların belirlenmesi süreci devam ederken, çalışma tamamlandığında kamuoyu bilgilendirilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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