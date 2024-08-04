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Haberler Spor

Uşakspor’dan imza şov

HABER MERKEZİ
Uşakspor’dan imza şov
TFF 3. Lig ekibi Uşakspor transferde bombaları art arda patlattı, imza şov yaptı. Aşigolar, yeni sezon kadro planlaması kapsamında kadrosunu 6 futbolcuyla güçlendirdi. Kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz sezon Silivrispor forması giyen Mehmet Doğan, Bergama FK forması giyen Orhan Gülle, 23Elazığ FK forması giyen sol bek Emre Karadağ, Alaçataspor forması giyen Mustafa Gundak, Belediye Kütahyaspor forması giyen kaleci Can Türk, Erbaaspor forması giyen orta saha Bayduhan Taşova ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncularımıza şanlı Uşakspor forması altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
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