Filenin Sultanları çeyrek finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları C Grubu üçüncü ve son maçında İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Grupta oynadığı karşılaşmalarda iki galibiyet, bir mağlubiyet alan Ay-yıldızlılar, grup ikincisi olarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. Grubunda Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti'ni yenen, dün Çizme ekibine diş geçiremeyen ve topladığı 5 puanla ikinci olarak bir üst tura yükselen millilerin çeyrek finaldeki rakibi bugün oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak. Çeyrek final karşılaşmaları 6 Ağustos Salı günü oynanacak.