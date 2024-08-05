Kuzey Tunçelli Olimpiyat Rekoru ile bitirdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışını 5. tamamladı. Türkiye'nin olimpiyat kafilesindeki en genç sporcu olan Kuzey Tunçelli, kariyerinin en iyi derecesini yaptı. Bu kategoride ABD'li yüzücü Bobby Finke, dünya ve olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Geçtiğimiz ay Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda erkekler 1500m serbest stilde 14:41.89'luk derecesiyle dünya gençler rekoru kıran 16 yaşındaki Tunçelli, Paris'te bu rekoru da geliştirmiş oldu. Yarışların ardından basın mensuplarına konuşan milli yüzücü, "Bu benim için çok güzel bir başlangıç. İleriki yıllarda inşallah her şey çok daha iyi olacak. Türkiye'yi gururlandırmak çok önemliydi benim için, bunu başardığımı düşünüyorum. Sonraki olimpiyatlarda inşallah madalya alarak Türkiye'ye daha büyük gurur yaşatmak istiyorum" dedi.