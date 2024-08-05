Manisa’da kaptan yol ayrımında

TRENDYOL 1. Lig'de yeni sezonda Ege'yi temsil edecek tek takım konumunda bulunan Manisa FK'da ayrılık rüzgarı esiyor. Siyah-beyazlıların 31 yaşındaki deneyimli kaptanı Oğuz Gürbulak'ın yuvadan uçacağı iddia edildi. Geçen sezon başında Manisa temsilcisine transfer olan Oğuz'un eski takımı Ümraniyespor'la görüşme içinde olduğu ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

MANISA FK ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta saha oyuncusu için teknik direktör Çağdaş Çavuş'un olumlu rapor verdiği ancak Oğuz'un ayrılmak için yönetime haber gönderdiği de gelen haberler arasında. Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 33 karşılaşmada görev yapan Oğuz Gürbulak, bu süreçte rakip ağları 7 kez havalandırırken, takım arkadaşlarına 4 golün de pasını verme başarısı gösterdi. Deneyimli futbolcunun kaderinin bu hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.