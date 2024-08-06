Altay’da Ozan Evrim belirsiz

GEÇTİĞİMİZ günlerde Altay'la prensip anlaşmasına varan kaleci Ozan Evrim Özenç, önümüzdeki birkaç gün için kulüpten ödeme alamaması durumunda takımdan ayrılacak. Mali açıdan tarihinin en karanlık günlerini yaşayan İzmir ekibi, geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına vardığı kaleci Ozan Evrim Özenç'le yeniden yollarını ayırabilir. Takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren 31 yaşındaki kalecinin, önümüzdeki birkaç gün içerisinde geçen sezondan kalan alacakları ve yeni sezon peşinatını alamaması durumunda siyah-beyazlı ekipten kesin olarak ayrılacağı ifade edildi. Bu durum üzerine harekete geçen Altaylı yöneticilerin kaynak arayışına girdiği öğrenildi. Ozan'ın Altay'daki geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.