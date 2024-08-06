Canın sağolsun Ferhat Arıcan

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, organizasyonu 5. bitirdi. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan, Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da gerçekleştirilen erkekler paralel bar aleti finallerinde mücadele etti. Ferhat Arıcan, finalde aldığı 15.100 puanla oyunları 5. sırada tamamladı. Erkekler paralel bar aleti banşında Çinli Jingyuan Zou 16.200 puanla altın madalya alırken Ukraynalı Illia Kovtun 15.500 ile gümüş, Japon Shinnosuke Oka ise 15.300 ile bronz madalya elde etti.

COPELLO VE BERKE REPESAJA KALDI

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli atletler Yasmani Copello ve Berke Akçam, 400 metre engellide repesaja kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm 400 metre engellinin elemeleri gerçekleştirildi. Milli atlet Yasmani Copello, 50.72'lik derecesiyle serisini 8'inci tamamladı. Milli atlet Berke Akçam da 49.48'lik derecesiyle serisini 5'inci bitirdi. Yarı finale kalan 18 sporcu arasına giremeyen iki milli atlet, bugün saat 12.20'de yarı finalde yer alabilmek için repesaj mücadelesine çıkacak.

ENES BAŞAR HAVLU ATTI

CHAMP de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Enes Başar, erkekler 60 kilo grekoromen stilde mindere çıktı. Enes, ilk turda Sırp güreşçi Georgij Tibilov'u 7-0 geriden gelerek 8-7 mağlup etti. Milli güreşçi son 16 turunda ise Romanyalı Razvan Arnaut'a 4-2 yenildi ve elendi. Erkekler 130 kiloda Muhammet Hamza Bakır, Mısırlı Abdellatif Mohamed'e ve kadınlar 68 kiloda ise Buse Tosun Çavuşoğlu, ABD'li Amit Elor'a yenildi

Buse Naz final aşkına

PARİS 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 50 kiloda yarı finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, bugün ringe çıkıyor. Çakıroğlu, bugün saat 22.18'de Filipinli rakibi Aira Villegas ile finale yükselmek için mücadele edecek. Buse Naz, son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 ve çeyrek finalinde ise Finlandiya'dan Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 mağlup etmişti. Filipinli Villegas ise yarı finalde Fransız rakibi Wassila Lkhadiri'yi mağlup etmişti.