Ersu Şaşma beşinci oldu

PARİS'TE düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sırıkla atlamada mücadele eden Ersu Şaşma organizasyonu beşinci sırada tamamladı. İyi bir performans göstererek finallere kalan Ersu, büyük bir heyecan yaşattı. Ersu, sırasıyla 5.50, 5.80 ve 5.85 boylarda hata yapmadı ve rakiplerini bir bir geride bıraktı. 5.90'da ilk hatasını yapan milli atlet, pas hakkını kullandı. 5.95'e kadar 3. sırada gelen Ersu burada iki hata yaparak oyunları 5. olarak tamamladı. Ersu, bu beşincilikle kendi derecesini geliştirdi. 2020 Olimpiyatları'nda 10. olan Ersu Şaşma beş basamak yükseldi ve en iyi derecesini 5.'liğe taşıdı.