KSK’den golcü atağı

TFF 3. Lig'de şampiyonluğa oynayan bir kadro kurmaya hazırlanan Karşıyaka, hücum hattını deneyimli bir oyuncuyla takviye etmek istiyor. Yeşil-kırmızılılar, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın eski öğrencilerinden, bonservisi elinden olan forvet Zahit Fındık ile ilgileniyor. 33 yaşındaki oyuncu, geçen sezonu İkinci Lig ekiplerinden Düzcespor'da tamamlayan Zahit, Karadeniz temsilcisinde 15 maçta 7 kez rakip ağları sarstı. 1991 doğumlu futbolcu ile pazarlıklar sürerken, transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

EROK'TA BİRLİKTELERDİ

ZAHİT Fındık, Karşıyaka Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ile Esenler Erokspor'da birlikte çalışmıştı. Tecrübeli oyuncu 2022-23 sezonunda forma giydiği İstanbul ekibinde 8 kez ağları sarstı. Almanya'da yetişen gurbetçi oyuncu, Gümüşhanespor, Manisaspor, Sakaryaspor, Manisa FK, Pendikspor ve Kastamonuspor'da da top koştururken, toplamda 85 gole imza attı.