Manisa FK’da gündem Kıvanç

YENİ sezonda Ege Bölgesi'ni 1. Lig'de temsil edecek tek takım olacak Manisa FK, Alperen Uysal'ın ardından kaleci pozisyonuna bir isim daha almayı planlıyor. TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK ile sözleşmesini fesheden kaleci Kıvanç Küçükkarış ile Manisa kulübü yakından ilgileniyor. Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki file bekçisi, siyah-beyazlıların teklifine sıcak bakıyor. Kıvanç'ı TFF 1. Lig'den Boluspor ile 2. Lig ekipleri Vanspor FK ve Arnavutköy Belediyespor'un da kadroya katmak istediği öğrenildi.

YERLİYE AĞIRLIK VERECEK

Uzun süre Bucaspor 1928 ve Menemen FK filelerini koruyan 1994 doğumlu eldivenin, İzmir'e yakın olması sebebiyle Manisa FK'da oynamaya daha sıcak baktığı ifade edildi. Kıvanç'ın geleceği kısa süre içinde netlik kazanacak. Transfer döneminde Kwasi Wriedt, Dani Ramirez, Bede Osuji, Moryke Fofana, Alperen Uysal ve Yusuf Talum'u renklerine bağlayan Ege temsilcisi artık Türk oyuncu transferine ağırlık verecek.