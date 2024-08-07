Buse Naz Çakıroğlu Paris’te finalde

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda büyük bir başarıya imza attı. Çakıroğlu, kadınlar 50 kilo yarı final maçında Filipinler'den Aira Villagas'ı mağlup ederek finale yükseldi. Roland-Garros Stadı'nda oynanan karşılaşmada üstün bir oyun sergileyen Buse Naz Çakıroğlu, üç raunddan da galip ayrılarak karşılaşmayı 5-0 kazandı ve finale çıktı.

BUSE BUNU HEP YAPIYOR

Paris'te altın madalya kazanmaya bir adım uzaklıkta olan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu bunu hep yapıyor. Yaklaşık dört yıl önce Japonya'da düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da finale yükselmeyi başaran ve gümüş madalya kazanan Çakıroğlu, Paris 2024'te de adını finale yazdırmış oldu. Son 16 turunda Meksika'dan Fatima Herrera'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükselen Buse Naz Çakıroğlu, çeyrek finalde ise Finlandiyalı rakibi Pihla Kaivo-Oja'yı aynı skorla 5-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Buse Naz Çakıroğlu, final karşılaşmasında 9 Ağustos Cuma günü TSİ 21.47'de Çin Halk Cumhuriyeti'nden Yu Wu ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.