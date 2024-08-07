Menemen FK’da 2 transfer birden

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, yeni sezon öncesi kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor. Daha önce Erhan Öztürk, Eyüp Poyraz, Seçim Can Koç ve Taner Gümüş'ü kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, iki transfer daha yaptı. Menemen FK, bir diğer İzmir ekibi Bornova 1877'den Erkan Gövercin ile Eren Fansa'yı kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, Bornova 1877 SK'dan 26 yaşındaki ön libero Erkan Gövercin ile 2 yıllık, 21 yaşındaki stoper Eren Fansa ile de 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Eren ve Erkan'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.