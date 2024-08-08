Bodrum’da rota İbrahim

BODRUM FK'da transfer gündemine son olarak Sivasspor'da forma giyen ve şu an boşta olan İbrahim Akdağ'ın girdiği öğrenildi. Sivas, A.Gücü, Pendik, Erzurum ve Kayseri formalarıyla 116 Süper Lig maçına çıkarken, 31 yaşındaki orta sahanın menajerler vasıtasıyla yeşilbeyazlılara önerildiği ifade edildi. Kadrosunda Süper Lig deneyimi olan 4 futbolcu olan ve tecrübeli en az 1-2 oyuncuyu daha kadrosuna katmak isteyen Muğla ekibinin bonservisi elinde olan İbrahim'in transferine sıcak baktığı gelen haberler arasında.

415 KARŞILAŞMADA OYNADI

Kariyerinde 415 karşılaşmaya çıkan ve 51 kez ağları sarsan İbrahim Akdağ hırçınlığıyla dikkat çekiyor. Bu süreçte 116 kez sarı kart gören 1991 doğumlu futbolcu, 6 defa da kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, "Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yakında 1-2 bomba isim daha patlatabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

YUSUF VE HERELLE YENİ SEZONA HAZIR

Bodrum FK'da yeni transferler Yusuf Sertkaya ve Christophe Herelle yeni sezon için 'Hazırız' mesajı verdi. Yusuf Sertkaya, "Hedefim yavaş yavaş alışıp süre bulmak ve takıma katkı sağlamak. Hocam şans verdiği sürece sahada en iyi şekilde değerlendireceğim" dedi. Takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Christophe Herelle ise, "Teknik ekibimizle birlikte uyum içerisinde olmamız gerekiyor" diye konuştu.