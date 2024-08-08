Burak Hakerler’in acı günü

YENİ Asır Gazetesi Spor Müdür Yardımcısı Burak Hakerler'in babası Hüseyin Avni Hakerler hayata gözlerini yumdu. Bir süredir hastanede tedavi gören Hüseyin Avni Hakerler dün son yolculuğuna uğurlandı. Merhum, İzmir Hatay İlahiyat Fakültesi Hacı Fatma Tatari Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Cenaze namazına Hakerler'in ailesi, sevenleri, spor ve basın camiasından birçok isim katıldı. Yeni Asır Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.