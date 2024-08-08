Esra’dan bronz madalya

OLIMPIYAT Oyunları'nda mücadele eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı. Paris'teki Philippe-Chatrier Kortu'nda boks branşının kadınlar 57 kilo yarı final mücadelesi dün akşam yapıldı. Milli boksörümüz, Tayvanlı Lin Yu Ting'e 5-0 yenilerek bronz madalyada kaldı.

'O ALTIN BİR GÜN GELECEK'

BAŞARILI sporcumuz ilk rauntta başa baş bir mücadele verse de hakemler tarafından mağlup sayıldı. Diğer iki sette de rakibine üstünlük kuramayan Esra maçı kaybetti. Karşılaşmanın ardından duygularını paylaşan Kahraman, "Hedefim şampiyonluktu. Maalesef talihsizlikler de beni buldu. Dün biraz rahatsızdım. Rakibim 1 numaralı seri başıydı. Nasibimiz buymuş" dedi. Bunun asla yolun sonu olmadığını kaydeden temsilcimiz, "Tokyo'da çeyrek final görmüştüm. Burada bronz kazandım. Olmuyorsa biz de erteleriz sadece. Bir sonraki şampiyonada, Los Angeles'ta altın madalya kazanırım inşallah. O altın madalya bir gün gelecek inşallah. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'XY KROMOZOMU' GÖNDERMESİ YAPTI

Esra Yıldız Kahraman, maç sonunda 'XY kromozomu' göndermesi yaptı. Esra'nın bu pozunu karşılaşmayı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da paylaştı. Kahraman'ın Tayvanlı rakibi Lin Yu Ting, 2023'te Uluslararası Boks Birliği'nin erkek XY kromozomlu sporcuların kadın müsabakalarında yarışmasını engelleyen uygunluk kurallarını ihlal ettiği için diskalifiye edilmişti.