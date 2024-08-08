Manisa FK’dan Caner’e teklif

TRENDYOL 1. Lig'de Ege'yi temsil eden tek ekip konumunda yer alan Manisa FK deneyimli bir oyuncuya kanca attı. Siyah-beyazlıların, Süper Lig'in gediklilerinden Sivasspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan 36 yaşındaki savunmacı Caner Osmanpaşa'ya transfer teklifi yaptığı ifade edildi. Kocaelispor ile anlaşma aşamasına gelen ancak son anda olumsuz sonuçlanan süreç sonrasında tecrübeli savunmacının yeni teklifleri değerlendirdiği kaydedildi. Siyah-beyazlı kurmayların tecrübeli oyuncuyla temas kurduğu belirtilirken, Manisa ekibinin bu transferde birçok rakibi de bulunuyor.

TRANSFERDE İKİ RAKİBİ VAR

MANISA FK'nın kadrosuna katmak istediği Caner'e 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Sakaryaspor'un da talip olduğu ifade edildi. Tecrübeli savunmacının da teklifleri değerlendirdikten sonra kısa sürede son kararını vereceği kaydedildi.