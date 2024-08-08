Size final yakışır

A Milli Kadın Voleybol Takımımız Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yarı finalinde bugün İtalya ile finale çıkma mücadelesi verecek. Çeyrek final müsabakasında güçlü rakibi Çin'i 3-2 yenerek tarih yazan Sultanlar, bir tarih daha yazıp Türkiye'yi sevince boğmak için saldıracak. Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, saat 21.00'de başlayacak ve TRT-1'den ekranlara gelecek. İtalya'ya C Grubu'nun liderlik maçında 3-0 kaybeden milliler, ayrıca bu karşılaşmanın rövanşını almak için parkeye çıkacak.

BİZİ İYİ TANIYORLAR

Grubunda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, ikinci olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Çin'i 3-2 yenerek tarihinde ilk kez yarı finale çıkma başarısı gösterdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı final maçında da İtalya ile karşılaştı. Rakibini zorlu mücadelede 3-2 yenen milli takım, yenilgisiz yükseldiği finalde de Sırbistan'ı geçerek Avrupa şampiyonu oldu.

EŞİNDEN RÖVANŞI ALACAK MI?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın İtalyan çalıştırıcısı Daniele Santarelli, bu önemli maçta farklı duygular yaşayacak. Kendi ülkesine karşı mücadele verecek olan Türkiye'nin antrenörü Daniele Santarelli ayrıca İtalya Milli Takımı'nda oynayan eşi Monica de Gennaro'ya karşı sahaya çıkacak. Çift, Imoco Volley Conegliano takımında birlikte mücadele etmişlerdi. Paris 2024'te C Grubu'nda Ay-yıldızlılar, İtalya'ya yenilmişti. Santarelli bu maçta eşinden rövanşı almaya çalışacak

BREZİLYA İLE ABD OYNUYOR

A Milli Kadın Voleybol Takımımız İtalya'yı geçmesi durumunda Brezilya-ABD eşleşmesinin galibiyle finalde altın madalya için mücadele edecek. Brezilya ile ABD mücadelesi ise saat 17.00'de başlayacak. Çeyrek final mücadelesinde Brezilya, Dominik Cumhuriyeti engelini 3-0'la, ABD ise Polonya engelini yine aynı sonuçla set vermeden geçmeyi başarmıştı.