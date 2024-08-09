Başakşehir avantajı kaptı

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, yoluna doludizgin devam ediyor. 3. Tur ilk maçında Gürcistan temsilcisi Iberia'ya konuk olan Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Kontrollü ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda topa daha çok hakim olan taraf Başakşehir, Pelkas ve Davidson ile pozisyonlar buldu. 87'nci dakikada Kemen'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson'un plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Başakşehir öne geçti: 0-1. Kalan bölümde başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü 20.45'te İstanbul'da oynanacak.