Başlıyooooor

Futbolda hasret bugün sona erecek ve Trendyol Süper Lig ile Trendyol 1. Lig bugün oynanacak karşılaşmalarla start alacak. Galatasaray'ın şampiyonluğuyla 26 Mayıs'ta sona eren Süper Lig'de 67. sezon bugün 21.00'deki Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak. 1. Lig'de ise sezonun ilk hafta maçında aynı saatte Sakaryaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği Süper Lig, Ege için de büyük heyecan yaratıyor.

EGELİLER SAHNE ALACAK

İzmir'den Göztepe ve Muğla'dan da Sipay Bodrum FK'nın mücadele edeceği ligde ilk yarı 20 Aralık'ta başlayacak 17. hafta müsabakaları ile sona erecek. İkinci yarısı 3 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla açılacak ligde sezon 1 Haziran 2025'te sona erecek.

4 TAKIM DÜŞECEK

Sezon sonunda puan tablosunun en altında bulunan 4 takım, Trendyol 1. Lig'e düşecek. Ligin 4 büyükleri Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ise yenilenen kadroları ile neler yapacakları merak ediliyor. Süper Lig'in 67. sezonunda 12 il, 19 takımla temsil edilecek. Ligde 6 takım ile (G.Saray- F.Bahçe-Beşiktaş, Kasımpaşa-Eyüp ve Başakşehir) İstanbul ilk sırada.

GÖZTEPE VE BODRUM'UN SÜPER LİG HEYECANI

YENI sezon öncesi Göztepe ve Bodrum'da büyük heyecan yaşanıyor. Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe, 2 sezon sonra Süper Lig'e döneren İsmet Taşdemir'in çalıştırdığı Bodrum ise ilk kez Türkiye'nin en üst liginde mücadele edecek.

POLİSİN VAR ODASINDA 260 POLİS BULUNACAK

YENI sezonda statlarda şiddetin önüne geçmek için tedbirler artırılıyor. İstanbul Emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'ndeki 260 polis; İstanbul'un statlarında polisin "Var Odası" olarak adlandırılan Kamera Odaları'nda tespitte bulunacak.

1.LİG'DE EGE'DEN SADECE MANİSA VAR

TRENDYOL 1. Lig'de 2024-2025 sezonunda Ege'den tek takım yer alacak. Göztepe ve Bodrum'un Süper Lig'e çıkması, Altay'ın da 1. Lig'e düşmesi sebebiyle bölgeden sadece Manisa FK katılım gösterecek. Siyah-beyazlılar ilk haftada yarın saat 19.15'te İstanbulspor'un konuğu olacak.