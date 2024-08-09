Hatice’den gümüş madalya

PARIS Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks 54 kiloda mücadele eden Hatice Akbaş, final müsabakasına çıktı. Çinli Yuan Chang ile karşılaşan Hatice, rakibinin ataklarına karşı koymakta zorlandı. İlk rauntta net yumruklar çıkarmakta zorlanan milli sporcumuz, bu raundu 5-0 kaybetti. İkinci rauntta daha istekli olan Hatice, bir kaç direkt yumruktan kaçamadı ve bu raundu da 4-1 kaybetti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

ŞANSI azalan genç sporcumuz, son rauntta da istediğini alamadı ve karşılaşmayı kaybetti. Çinli sporcu Yuan Chang, karşılaşma sonunda sonuçlar açıklandıktan sonra büyük bir sevinç yaşadı. Hatice'yi ise antrenörleri ve taraftarlar teselli etti. Olimpiyatlarda ilk kez mücadele eden 22 yaşındaki Hatice Akbaş, ilk tecrübesinde gümüş madalyanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da takip etti. Karşılaşmanın ardından sosyal medyadan bir paylaşım yapan Bakan Bak, "Seninle gurur duyuyoruz Hatice! Olimpiyat ikincisi olan milli sporcumuz Hatice Akbaş'ı yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.