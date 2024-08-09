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Haberler Spor

Karsdorp bombası

İtalyan basını, Beşiktaş’ın Roma’da forma giyen bek Rick Karsdorp’un peşinde olduğunu yazdı

HABER MERKEZİ
Karsdorp bombası
SÜPER Kupa'daki tarihi Galatasaray galibiyetinin ardından gözünü Süper Lig'in ilk haftasındaki Samsunspor maçına çeviren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlılarda sağ bek için gündeme Roma forması giyen Rick Karsdorp'un gündeme geldiği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre İtalyan temsilcisi, 2017'den bu yana kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planlamıyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Hollandalı için siyah-beyazlıların Roma ile temaslarını sürdürdüğü ve teklifi artırdığı ifade edilirken, oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği ifade edildi.
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