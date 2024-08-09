Karsdorp bombası

SÜPER Kupa'daki tarihi Galatasaray galibiyetinin ardından gözünü Süper Lig'in ilk haftasındaki Samsunspor maçına çeviren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah-beyazlılarda sağ bek için gündeme Roma forması giyen Rick Karsdorp'un gündeme geldiği öğrenildi. İtalyan basınında yer alan habere göre İtalyan temsilcisi, 2017'den bu yana kadroda yer alan ve 1 yıl daha kontratı bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile yola devam etmeyi planlamıyor. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Hollandalı için siyah-beyazlıların Roma ile temaslarını sürdürdüğü ve teklifi artırdığı ifade edilirken, oyuncunun yeni adresinin Beşiktaş olabileceği ifade edildi.